Gölbaşı ilçesinde motosiklet denetimleri devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Uygulamalarda ehliyet kontrolü ve kask kullanımı gibi trafik kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol ediliyor.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin ehliyet, kask kullanımı ve trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Denetimlerde, kurallara aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin hem kendi can güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği için kurallara uymalarının önemine dikkat çekti.

Trafik ekiplerinin ilçede düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

