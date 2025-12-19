Gölbaşı ilçesinde motosiklet denetimleri devam ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde trafik ekiplerinin motosiklet denetimleri devam ediyor.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İlçe genelinde farklı noktalarda gerçekleştirilen uygulamalarda sürücülerin ehliyet, kask kullanımı ve trafik kurallarına uyup uymadıkları kontrol ediliyor.

Denetimlerde, kurallara aykırı davranan sürücülere cezai işlem uygulanırken, trafik güvenliğini artırmak amacıyla bilgilendirme çalışmaları da yapılıyor. Yetkililer, motosiklet sürücülerinin hem kendi can güvenlikleri hem de diğer sürücülerin güvenliği için kurallara uymalarının önemine dikkat çekti.

Trafik ekiplerinin ilçede düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN