Karda mahsur kalan 50 işçi kurtarıldı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kardan dolayı mahsur kalan 50 kişi kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Gedikli köyünde bulunan bir tekstil firmasında çalışan 50 kişinin içerisindeki iki servis aracı kar yağışından dolayı mahsur kaldı. İhbarın ardından Gölbaşı Kaymakamlığı bölgeye iş makinelerini sevk etti. Kaymakamlık tarafından gönderilen iş makineleri tarafından yolların temizlenerek açılması sonrası servis araçları yollarına devam etti. - ADIYAMAN