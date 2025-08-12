Gölbaşı'nda Evsel Atık Sorunu Çevreyi Tehdit Ediyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan evsel atıklar, çevre kirliliğine neden oluyor.

İlçe merkezine yakın bölgelerde ve bazı kırsal alanlarda gözlemlenen bu durum, hem görüntü kirliliği oluşturuyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor.

Gölbaşı ilçesi Kurugeçit Mahallesi Nene Hatun Caddesi üzerinde Çevresinde ikamet eden vatandaşlar, özellikle yaz aylarında artan kötü koku ve sinek sorunundan şikayetçi. Atıkların zamanında toplanmaması doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Mahalle sakinleri, yetkililere çağrıda bulunarak denetimlerin artırılmasını ve gerekli önlemlerin bir an önce alınmasını istiyor. Çevre gönüllüleri sosyal medya üzerinden farkındalık kampanyaları başlatmaya hazırlanıyor. - ADIYAMAN