Gölbaşı ilçesinde caddelerdeki karları esnaflar temizledi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası esnaflar, yol kenarlarında biriken kar kütlelerini temizleyerek sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından yol kenarlarında biriken kar kütlelerinin sürücülere ve vatandaşlara tehlike oluşturmasına esnaflar temizlik yaparak çözüm bulmaya çalıştı.

Birkaç gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından don olayının yaşanmasıyla caddelerdeki kar kütleleri hem sürücülere hem de vatandaşlar zor anlar yaşatmaya başladı. Çevredeki esnaflar, kimsenin zarar görmemesi için kolları sıvayarak donan karları kazma ve küreklerle kırarak temizlik çalışması yaptı.

Amaçlarının hem araçların hem de yayaların güvenliğini sağlamak olduğunu belirten esnaflar, karın yolda daha hızlı erimesi için kendi imkanlarıyla çalıştıklarını ifade etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
