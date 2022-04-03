Gölbaşı'nda cadde ve sokaklar pırıl pırıl oluyor

Adıyaman'ın Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından park, bahçe, cadde ve sokaklar temizleniyor.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde park, bahçe, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları başlatıldı. Çöplerin süpürüldüğü cadde ve sokaklar tazyikli su ile yıkandı.

Belediye yetkilileri daha temiz bir Gölbaşı için gece gündüz demeden çalışmaların devam edeceğini söyledi. - ADIYAMAN