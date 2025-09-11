Gölbaşı'nda Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Sinema Gösterimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sinema gösterimi gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, aile bireylerini bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı.

Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, aile temalı bir film izleyicilerle buluştu. Açık hava sinema ortamında gerçekleşen gösterim, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür sosyal faaliyetlerin aile bağlarını güçlendirdiğini ve toplumda birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Yetkililer ise Aile Yılı kapsamında benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Toplumun her kesimini kapsayan bu tür organizasyonlar, sosyal dayanışmayı artırmayı ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. - ADIYAMAN