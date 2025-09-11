Haberler

Gölbaşı'nda Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Sinema Gösterimi

Gölbaşı'nda Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Sinema Gösterimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde yapılan sinema gösterimi aile bireylerini bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı. Etkinlik, aile bağlarını güçlendirmeyi ve toplumsal dayanışmayı artırmayı hedefliyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında anlamlı bir sinema gösterimi gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, aile bireylerini bir araya getirerek keyifli anlar yaşattı.

Gölbaşı Kaymakamlığı, Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, aile temalı bir film izleyicilerle buluştu. Açık hava sinema ortamında gerçekleşen gösterim, özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür sosyal faaliyetlerin aile bağlarını güçlendirdiğini ve toplumda birlik duygusunu pekiştirdiğini ifade etti. Yetkililer ise Aile Yılı kapsamında benzer etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtti.

Toplumun her kesimini kapsayan bu tür organizasyonlar, sosyal dayanışmayı artırmayı ve kültürel etkileşimi güçlendirmeyi amaçlıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü

Pirana dolu akvaryuma canlı yılan attılar, sonuç dehşete düşürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nilperi Şahinkaya intihar mı etti? Paylaşımı endişelendirdi

Ünlü oyuncudan gece yarısı korkutan paylaşım: Affedin yapamıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.