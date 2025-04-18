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Gölbaşı Kaymakamı Seyhan'dan Ankara'da Önemli Temaslar

Gölbaşı Kaymakamı Seyhan'dan Ankara'da Önemli Temaslar
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Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe sorunlarını ele almak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla Ankara'da çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Seyhan, özellikle karayolları ve asfaltlama çalışmaları konularında taleplerini iletti.

Adıyaman Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, ilçe sorunlarını paylaşmak ve çözüm yolları bulmak amacıyla Ankara'da temaslarda bulundu.

Kaymakam Seyhan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek geçen günlerde Gölbaşı ilçesi Çelik rampasında art arda yaşanan kazalarla ilgili çalışmaların yapılmasını istedi. Kaymakam Seyhan, aynı zamanda ilçe içi sinyalizasyon çalışması ve ilçe içerisinde uzun zamandır devam eden asfaltlama çalışmaları hakkında görüş ve önerilerini iletti. Ankara'da yaptığı görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Kaymakam Seyhan, Gölbaşı ilçesinin karayolları ile ilgili sorunlarının 2025 planlaması dahilinde çözüme kavuşmasının planlandığını belirtti. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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