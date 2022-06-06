Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı - Haberler

Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi yılsonu sergisi açıldı Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi açtı. Adıyaman'ın Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde yılsonu sergisi açtı. Gölbaşı Halk Eğitim Merkezince 15 Temmuz Meydanında düzenlenen serginin açılışı, Kaymakam İhsan Ayrancı, Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından yapıldı. İlçe protokolü, stantları tek tek gezerek el emeği göz nuru ürünler tek tek incelendi. Ürünler hakkında öğretmenler ve kursiyerlerden bilgiler alan Kaymakam Ayrancı, kurslarda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Ayrancı Gölbaşı Yerel Haberler

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