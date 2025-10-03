Haberler

Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde Turkuaz Kod Tatbikatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi, muhtemel toplu yaralanma durumlarına karşı düzenlenen Turkuaz Kod Tatbikatı'nı başarıyla tamamladı. Tatbikatta hastanedeki tüm birimler hızlıca organize olarak hasta kabul süreçlerini uyguladı.

Adıyaman'ın Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde, muhtemel toplu yaralanma durumlarına karşı hazırlık amacıyla düzenlenen Turkuaz Kod Tatbikatı başarıyla tamamlandı.

Tatbikat, Sivil Savunma Amiri İdiris Çatlakcan ve Kalite Direktörü Esmer Özdemir'in koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, çok sayıda yaralının hastaneye taşındığı bir acil durum simüle edildi. Hastanenin tüm ilgili birimleri, Turkuaz Kodun ilanıyla birlikte hızlıca organize olarak hasta kabul ve müdahale süreçlerini uyguladı.

Tatbikatta, personelin hızlı karar alma yeteneği, iletişim ve koordinasyonu başarıyla test edildi. Ekiplerin gösterdiği performans, tatbikat sonunda yapılan değerlendirmede takdir topladı.

Gölbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Çatal, "Hastanemiz, muhtemel bir afet ya da toplu yaralanma durumunda gereken her türlü hazırlığa sahiptir. Tatbikatlar da bu hazırlığın en önemli parçalarındandır. Katkı sunan tüm sağlık çalışanlarımıza, idari personelimize ve süreci takip eden siz değerli basın mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum. Bu tür tatbikatların sağlık çalışanlarının afet ve acil durumlara hazır olması için büyük önem taşıyor. Uygulamanın her yıl düzenli olarak tekrarlanacak" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
