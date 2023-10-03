Gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi merak uyandırdı Hatay'ın Antakya ilçesinde meraklı bir vatandaştan tarafından gökyüzünde görüntülenen ışık huzmesi, sosyal medyada merak uyandırdı.

Gökyüzünde ortaya çıkan ışık huzmesi merak uyandırdı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde meraklı bir vatandaştan tarafından gökyüzünde görüntülenen ışık huzmesi, sosyal medyada merak uyandırdı.

Doğu Akdeniz bölgesinde yağışlı hava gün içerisinde etkisini zaman zaman hissettiriyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir vatandaş tarafından gökyüzünde oluşan ilginç doğa olayı cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu. Işık huzmesi olduğu tahmin edilen görüntü, vatandaşlar tarafından çeşitli şekillerde yorumlandı.