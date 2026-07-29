Gökçedere’de 250 işletmeye makine ve ekipman dağıtıldı

Tarım ve hayvancılığın güçlenmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Gökçedere beldesinde yürütülen 'Modern Hayvancılığa İlk Adım Projesi' kapsamında 250 işletmeye toplam 8 milyon lira değerinde makine ve ekipman dağıtıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP)desteğiyle hayata geçirilen projede işletmelere 77 süt sağım makinesi, 25 süt krema makinesi, 25 buzağı doğum arabası ve 3 tırnak bakım makinesi teslim edildi.

Hayvancılık işletmelerinde üretimin daha modern yöntemlerle sürdürülmesine katkı sunması amacıyla dağıtılan makine ve ekipmanlarla üreticilerin iş yükünün azaltılması, verimliliğin artırılması ve işletmelerin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı