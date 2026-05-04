Gökçebey'de yaz ayları öncesi yangın tedbirleri masaya yatırıldı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde Kaymakamı Ruveyda Kahraman Şıktaş başkanlığında toplanan Yangın Komisyonu, yaklaşan yaz ayları nedeniyle artabilecek orman ve yerleşim yeri yangınlarına karşı alınacak önlemleri ve kurumlar arası koordinasyonu görüştü.

İlgili kurum amirlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, mevcut çalışmalar değerlendirilerek yaşanabilecek tehlikelere karşı hazırlık süreçleri kapsamında risk analizleri gözden geçirildi. Yangınlara hızlı ve etkin müdahale için yapılacak planlamaların detaylandırıldığı toplantıda, yangın risklerini en aza indirmeye yönelik tedbirler ele alındı.

Kaymakam Ruveyda Kahraman Şıktaş, can ve mal kaybını önlemenin ancak güçlü iş birliği ve sorumluluk bilinciyle mümkün olacağını belirtti. Şıktaş, alınan kararların sahada eksiksiz ve titizlikle uygulanacağını ifade etti. - ZONGULDAK

