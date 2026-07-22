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Boğaz ve Garnizon Komutanı Biçen ile Kaymakam Acar'dan Gökçeada değerlendirmesi

Boğaz ve Garnizon Komutanı Biçen ile Kaymakam Acar'dan Gökçeada değerlendirmesi
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Tuğamiral Mustafa Biçen, Kaymakam Osman Acar'ı ziyaret ederek Gökçeada'nın stratejik önemi ve kamu iş birliğini değerlendirdi.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Kaymakam Osman Acar'ın bir araya geldiği buluşmada Gökçeada'nın stratejik önemi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve ilçede yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gökçeada'nın stratejik önemi, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyon ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Kaymakam Osman Acar, nazik ziyaretlerinden dolayı Tuğamiral Mustafa Biçen'e teşekkür ederek, Gökçeada'nın huzur ve güvenliği ile vatandaş odaklı kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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