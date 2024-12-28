Üye Girişi
Haberler
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Narin Güran davasında karar öncesi son duruşma başladı
Narin davasında en kritik gün! Gözler anne Yüksel Güran'da
Koruma talebinde bulunan Nevzat'ın avukatı duruşmaya polis eşliğinde geldi
"Güvende değilim" dedi, duruşmaya polis korumasında geldi
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Gökçeada'da Poyraz Fırtınası Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi

Gökçeada'da Poyraz Fırtınası Nedeniyle Feribot Seferleri İptal Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada ile olan feribot seferleri de iptal edildi.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine poyraz fırtınası nedeniyle 3 gündür deniz ulaşımı sağlanamıyor. Bozcaada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri de iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, 26-27 Aralık'ta iptal edildi. Bugün de Gökçeada-Kabatepe hattında feribot seferleri yapılamadı.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe, Geyikli-Bozcaada hattında bugün tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda, Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 17.00, Kabatepe'den saat 05.00, 09.00, 15.00 ve 19.00, Geyikli-Bozcaada'da hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri olumsuz hava şartlarından nedeniyle iptal edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan
img

Hulusi Akar: 3. Dünya Savaşı ortamına girdik
img

Trump göz dikmişti! Devlet başkanından tokat gibi yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
Enflasyona göre hesaplandı! İşte 2025 yılının zamlı maaşları
Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
Makarnaya ödediği paraya isyan etti
Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
Alışveriş poşetinin yeni fiyatı belli oldu

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 28 Aralık İstanbul nöbetçi eczaneler… HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu yağmur var mı? 28-29 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 28 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 28 ARALIK: TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti 82. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Plastik poşet fiyatları ne kadar? 2025 market poşetlerine zam geldi mi? Resmi Gazete bugün (28 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! İstanbul elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Fatih, Şişli, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 28-29 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.