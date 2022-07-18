Göçükte yaralanan maden işçisi hayatını kaybetti Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki kömür ocağında geçtiğimiz hafta meydana gelen göçükte yaralanan işçi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özel bir şirkete ait yeraltı maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan Aziz Kemal Altunbay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altunbay'ın cenazesi Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından sevenleri ve iş arkadaşlarının omuzunda son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Tavşanlı Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve Mehmet Ali Akar da katıldı. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Tavşanlı Kütahya Yerel Haberler

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