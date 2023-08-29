GMİS Yönetim Kurulu, "Zafer Bayramımız kutlu olsun"

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Yönetim Kurulu adına 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesaj şöyle: "30 Ağustos 1922 tarihi Anadolu'nun ve ulusumuzun; bağımsızlık mücadelesinin zaferle sonuçlandığı, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiği tarihtir. Bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa yol gösteren Ulusal Kurtuluş Savaşı, ulusumuzun Büyük Atatürk'ün önderliğinde yazdığı kahramanlık destanıdır. 30 Ağustos 1922'de zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, ulusumuzun, emperyalizme karşı verdiği büyük mücadelenin sonunda yeniden dirilişidir. Kahraman ordumuz, Başkumandanlık Meydan Muharebesi'yle Anadolu topraklarının ulusumuzun vatanı olduğunu önünde durulamaz bir iradeyle tüm dünyaya ispatlamıştır. Bizler, 30 Ağustos Zaferi'ni kazanan tam bağımsızlık karakterine sahip bir ulusun evlatları, maden işçileri olarak; ülkemizin geleceği için yeraltı zenginliklerini tespit etmek ve yeryüzüne çıkararak ülkemizin ekonomisine kazandırmak için her türlü fedakarlıkla çalışıyoruz, çalışacağız. 30 Ağustos Zaferi'nin yıldönümünde, ulusumuza bağımsızlığını kazandıran Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşları ile kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyor, ulusumuzun bağımsızlığı ve vatan sevgisi uğruna canlarını veren aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun." - ZONGULDAK