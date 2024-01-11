GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in Babası Şeref Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı
GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in babası Şeref Demir, 88 yaşında hayatını kaybetti. Şeref Demir için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi ve ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir'in, babası Şeref Demir son yolculuğuna uğurlandı.
Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü sırada yaşlılığa bağlı 88 yaşında hayatını kaybeden Şeref Demir için Uzun Mehmet Camii'nde tören düzenlendi.
Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ZONGULDAK