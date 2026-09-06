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Girne'de batan gemi için arama kurtarma sürüyor

Girne'de batan gemi için arama kurtarma sürüyor
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MSB, Girne açıklarında batan yolcu gemisi için Deniz Kuvvetleri'nce arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. KKTC Başbakanı Üstel ve Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, TCG Alemdar gemisinde çalışmaları yerinde inceledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri tarafından Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun da TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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