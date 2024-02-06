Giresun Valisi Depremzedelerle Buluştu

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yıl dönümünde Giresun'a yerleşen depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin yıl dönümü nedeniyle sabah namazında Kur'an-ı Kerim okunması, fotoğraf sergisi açılması gibi bir dizi anma programları düzenlendi. Düzenlenen anma programları kapsamında Vali Serdengeçti, Doğankent ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlarla da bir araya geldi.

Doğankent ilçesinde yaşayan depremzedelerle samimi bir diyalog kurarak, yaşadıkları zorlukları dinleyen Vali Serdengeçti, "Yaşadığımız bu zorlu sürecin bize öğrettiği bir gerçek var ki, gelecekteki afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için ciddi bir hazırlık ve önlem almalıyız. Bu doğrultuda, devletimiz, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlar olarak bir arada, koordineli bir şekilde hareket etmeliyiz. Afetlere karşı toplumsal bir duyarlılık oluşturarak, afet bilincini artırmalı ve gerekli eğitimleri almalıyız. İnşallah, yaşanan bu felaketin acısıyla edindiğimiz bilgi ve deneyimlerle, daha güvenli, dirençli ve hazırlıklı bir toplum olma yolunda adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu süreçte gösterdiğimiz birlik ve beraberlikle, gelecekteki afetlerde de en iyi şekilde dayanışma içinde olacağımıza inancımızı yitirmemeliyiz" dedi. - GİRESUN