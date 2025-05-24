Giresun'da Yeşil Lezzetler Festivali Coşkuyla Kutlandı

Giresun'da Yeşil Lezzetler Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Giresun'da Yeşil Lezzetler Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Giresun'da düzenlenen Gastronomi Festivali, yöresel lezzetlerin tanıtıldığı etkinliklerle başladı. Festival, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterileri ile devam ederken, Giresun'un geleneksel mutfağı ve vejetaryen lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Giresun'da Yeşil Lezzetler Festivali renkli görüntülere sahne oldu

GİRESUN - Giresun'da düzenlenen Gastronomi Festivali, yöreye özgü yeşil lezzetlerin tanıtıldığı renkli etkinliklerle başladı. Festival, hem geleneksel mutfağı hem de vejetaryen lezzetleriyle büyük ilgi gördü.

Giresun'un Depboy mevkiinden kortej yürüyüşüyle başlayan Gastronomi Festivali, Atatürk Meydanı'ndaki halk oyunları gösterileriyle devam etti. Festival kapsamında kurulan stantlarda Giresun Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Uygulama Oteli öğrencileri ve ünlü şefler, yörede yetişen ürünleri kullanarak geleneksel tariflerle yapılan sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve bezelye kızartması gibi yöresel sebze yemekleri ile fındık ezmeli kadayıf gibi tatlılar sergilendi.

Yemeklere tam not veren yöre kadınları, "Biz bu yemekleri mutfağımızda günlük olarak yapıyoruz. Ancak geleneksel usullerle pişirdiğimiz bu lezzetlerin festivallerde daha da güzel göründüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Festival stantlarını gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise yaptığı açıklamada, "Bu gastronomi etkinliği turizme, üretime, iyi tarıma ve sağlığımıza katkı sağlayacak. Aynı zamanda Giresun'un vejetaryen mutfağını da tanıtacağız. Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen bu etkinliği daha da zenginleştirmek için Giresun mutfağını Gastronomi Festivali içine dahil ettik" dedi.

Etkinlik, stantların gezilmesiyle ve vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
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