Yeniden Refah Partili Gezgin'in Makam Aracı Kaza Yaptı: 3 Yaralı
Giresun'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in bulunduğu makam aracı, kırmızı ışık ihlali sonucu başka bir araçla çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.
Haber: Barış TÜYSÜZ
(GİRESUN) - Giresun'da Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in bulunduğu makam aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Giresun Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin'in bulunduğu Salih K.'nın kullandığı 06 RP 202 plakalı makam aracı, kırmızı ışıkta durmayarak kavşağa girdi. Bu sırada yeşil ışıkta geçmekte olan Fatih K. idaresindeki araçla çarpışan makam aracı, çarpmanın etkisiyle savrularak demir bariyerlere saplandı.
Kazada araçta bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osman Gezgin, sürücü Salih K. ve Serkan S. yaralandı. Yaralılar, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, makam aracının hızla kavşağa girdiği, başka bir araçla çarpıştıktan sonra bariyerlere savrulduğu görüldü.
Kazayla ilgili inceleme sürerken kaza, daha önce 23 Mayıs'ta 3'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği Liman Kavşağı'nda meydana geldi.