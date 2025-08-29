Giresun'da Yalnız Yaşayan 83 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Giresun'un Alucra ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yaşanan olayda 83 yaşındaki Ahmet Candan'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Ahmet Candan'ı evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Candan'ın cenazesi, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - GİRESUN