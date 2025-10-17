Haberler

Giresun'da Ulaşım Sorunu: Cenazeler Teleferikle Taşınıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Dedeli köyünde, araç yolu bulunmayan mahallede yaşayan vatandaşlar, cenazelerini teleferikle taşımak zorunda kalıyor. Yıllardır süregelen yol sorunu, acı günlerde bile vatandaşları zor durumda bırakıyor.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Dedeli köyünde araç yolu bulunmayan mahallede yaşayan vatandaşlar, ulaşım sorunu nedeniyle cenazelerini teleferikle taşımak zorunda kaldı.

Dedeli köyünün Ortaküme Mahallesi'nde yaşamını yitiren Sevim Akyol'un cenazesi mezarlığa götürülürken yürek burkan görüntüler ortaya çıktı. Araç yolu olmadığı için yakınları cenazeyi önce teleferikle mezarlık yakınına kadar taşıdı, ardından omuzlarında mezarlığa ulaştırdı.

Vefat eden Akyol'un yakını Hüseyin Kirman, yıllardır yol sorununun çözülemediğini belirterek, "Köyümüzün Ortaküme Mahallesi'nde ulaşım büyük bir problem. Yıllardır yol yapılması için uğraşıyoruz ama bazı arazi sahipleri yolun arazilerinden geçmesine izin vermiyor. Bu yüzden köyümüz resmen dünyadan kopmuş durumda. Çareyi kendi imkanlarımızla bir teleferik yapmakta bulduk. İlk başta yük taşımak için kurmuştuk ama maalesef şimdi cenazelerimizi bile teleferikle mezarlığa taşımak zorunda kalıyoruz" dedi.

Kirman, köydeki ulaşım sıkıntısının sadece günlük yaşamı değil, acı günlerde bile vatandaşları zor durumda bıraktığını vurgulayarak, yetkililerden sorunun bir an önce çözülmesini istedi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler! Düğünlere ve lokantalara vereceklerdi

Gastronomi şehrinde mide bulandıran görüntüler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi

Erdoğan, Afrikalılara Nazım Hikmet'in dizeleriyle seslendi
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.