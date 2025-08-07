Giresun'da Karadeniz Bölgesi'nin İlk Motorize Ambulansı Hizmete Girdi

Giresun'da Karadeniz Bölgesi'nin İlk Motorize Ambulansı Hizmete Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Bölgesi'nin ilk motorize ambulansı Giresun'da hizmete girdi. Acil durumlarda hızlı müdahale sağlayacak olan ambulans, zorlu coğrafi koşullarda hayat kurtarmayı hedefliyor.

Karadeniz Bölgesi'nin ilk motorize ambulansı Giresun'da hizmete girdi.

Dar sokaklar, yoğun trafik ve hızlı müdahale gerektiren acil durumlarda devreye girecek olan motorize ambulans biriminin, Giresun'un sağlık hizmetlerinde kolaylık sağlaması bekleniyor. Gelişmiş sağlık donanımıyla donatılan motorize ambulans, özellikle yaz aylarında artan nüfus ve kırsal bölgelerdeki ulaşım zorlukları dikkate alınarak devreye alındı. Saniyelerin hayati önem taşıdığı acil vakalarda, motorize ekipler olay yerine en kısa sürede ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uygulamanın yalnızca Giresun için değil, tüm Karadeniz Bölgesi için örnek teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımıza en hızlı ve etkili acil sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Motorize ambulansımız, zorlu coğrafi koşullarda bile ulaşılabilirliği artırarak hayat kurtarıyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Bakan'dan Halit Yukay için duygusal paylaşım

36 saattir haber alınamıyor! Seda Bakan'dan 'mucize' paylaşımı geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.