Haberler

Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle 242 Köy Yolu Kapandı, Motokuryelere Geçici Yasak Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle 242 köy yolu ulaşıma kapandı. Buzlanma riski nedeniyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 3 Ocak'a kadar yasaklandı. Valilik, yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

(GİRESUN) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle 242 köy yolu ulaşıma kapandı, buzlanma riski nedeniyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 3 Ocak Cumartesi gününe kadar yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısının ardından Giresun genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riskiyle birlikte ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 548 köy yolundan 242'si ulaşıma kapanırken, Giresun Valiliği yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre Şebinkarahisar'da 62, Tirebolu'da 45, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 27, Keşap'ta 24, Dereli'de 11, Doğankent ve Güce'de 10'ar, Eynesil'de 8, Yağlıdere'de 4 ve Çanakçı'da 3 köy yolu kapandı. İl genelinde kapalı yol uzunluğu 3 bin 334 kilometreye ulaştı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 20 greyder, 7 yükleyici, 19 kanal kazıcı, 2 kar bıçaklı kamyon ve diğer destek araçlarıyla birlikte toplam 58 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik açıklamasına göre Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere'de tüm kademelerde eğitime ara verilirken; merkez ilçe ile Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap'ta da belde ve köy okullarında eğitim yapılmayacak, taşımalı eğitim öğrencileri izinli sayılacak.

Gaziler, hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli olacak.

Motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı da 3 Ocak'a kadar yasaklandı.

Kaynak: ANKA / Yerel
İstanbul'un 5 ilçesinde ilçesinde eğitime kar arası

İstanbul'un 5 ilçesinde okullar tatil edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi

Süper Lig devinden Kim Min-jae sürprizi
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
İnfial yaratan tufan kehaneti! Ganalı Ebo Noah gözaltına alındı

Dünyayı ayağa kaldıran kehanet! Apar topar gözaltına aldılar
Gece yarısı telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı! 54 bin lira ödemek zorundalar

Yeni yılın ilk dakikalarında telefonlara gelen mesaj keyif kaçırdı
İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilde okullar tatil edildi

İstanbul'da lapa lapa kar yağıyor! 28 ilimizde okullar tatil edildi
Arda Güler'in paylaşımına Haaland ve Courtois'dan yorum

Arda bu kareyi paylaştı, Haaland ve Courtois'dan yorum gecikmedi