Giresun'da Kar Yağışı Nedeniyle 242 Köy Yolu Kapandı, Motokuryelere Geçici Yasak Geldi

(GİRESUN) - Giresun'da kar yağışı nedeniyle 242 köy yolu ulaşıma kapandı, buzlanma riski nedeniyle motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı 3 Ocak Cumartesi gününe kadar yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "sarı kod" uyarısının ardından Giresun genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı, don ve buzlanma riskiyle birlikte ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. İl genelinde 548 köy yolundan 242'si ulaşıma kapanırken, Giresun Valiliği yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerine göre Şebinkarahisar'da 62, Tirebolu'da 45, Alucra'da 38, Çamoluk'ta 27, Keşap'ta 24, Dereli'de 11, Doğankent ve Güce'de 10'ar, Eynesil'de 8, Yağlıdere'de 4 ve Çanakçı'da 3 köy yolu kapandı. İl genelinde kapalı yol uzunluğu 3 bin 334 kilometreye ulaştı.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 20 greyder, 7 yükleyici, 19 kanal kazıcı, 2 kar bıçaklı kamyon ve diğer destek araçlarıyla birlikte toplam 58 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Valilik açıklamasına göre Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere'de tüm kademelerde eğitime ara verilirken; merkez ilçe ile Bulancak, Dereli, Espiye, Eynesil, Görele, Tirebolu, Piraziz ve Keşap'ta da belde ve köy okullarında eğitim yapılmayacak, taşımalı eğitim öğrencileri izinli sayılacak.

Gaziler, hamile ve engelli personel ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli olacak.

Motokurye, motosiklet ve scooterların trafiğe çıkışı da 3 Ocak'a kadar yasaklandı.