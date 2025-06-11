Giresun'da 'Kalpten Kalbe Oyuncak 2 Projesi' Tamamlandı

Giresun'da 'Kalpten Kalbe Oyuncak 2 Projesi' Tamamlandı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde, 'Çocuklar mutluysa dünya daha güzeldir' sloganıyla yola çıkan Kalpten Kalbe Oyuncak 2 Projesi, toplam 500 öğrenciye oyuncak ulaştırarak başarıyla tamamlandı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 2.'si hayata geçirilen ve çocukların mutluluğunu amaçlayan "Kalpten Kalbe Oyuncak 2 Projesi" tamamlandı.

"Çocuklar mutluysa dünya daha güzeldir" sloganıyla yola çıkan proje, Bulancak Kaymakamı Ünal Koç'un öncülüğünde gerçekleşirken toplam 500 öğrenciye oyuncakları ulaştırıldı.

Bulancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden projeyle ilgili olarak yapılan açıklamada "Projemizin amacına ulaştığını görmekten büyük mutluluk duyduk. Sayın Kaymakamımız Ünal Koç'a desteklerinden ötürü teşekkür ederken projenin başarısı için canla başla çalışan Proje yürütme kurulumuzda yer alan Turgut Hacınoğmanoğlu (Bulancak MTAL), Deniz Karadenizli (Bulancak Kız AİHL), Arzu Yavuz (Bulancak MTAL) ve Saliha Cürgül Hacınoğmanoğlu (Züfer Mustafa Eriş Ortaokulu) ile okul koordinatörleri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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