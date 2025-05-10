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Giresun'da İki Kız Kardeşin Cinayeti: Gözyaşlarıyla Uğurlandılar

Giresun'da İki Kız Kardeşin Cinayeti: Gözyaşlarıyla Uğurlandılar
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Giresun'da bir okulda görevli güvenlik görevlisi tarafından katledilen Yonca ve Rana Kardeşler, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Yakınları, suçluların okullarda çalışmasını istemediklerini dile getirdi.

(GİRESUN) - Giresun'da bir okulda görevli bir güvenlik görevlisi tarafından katledilen iki kız kardeş, gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı.

Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde eski hükümlü kadrosunda çalışan güvenlik görevlisi tarafından silahla öldürülen Yonca Çavuş (30) ve Rana Çavuş Gökçin (27), Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kayabaşı Köyü Camii'nde, öğle namazına takiben iki kız kardeş için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı.

Daha sonra kardeşler Rana Çavuş Gökçin ve Yonca Çavuş, köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Cinayette hayatını kaybeden Yonca Çavuş'un biri engelli olmak üzere iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise nişanlı olduğu, bir ay sonra düğün yapmaya hazırlandığı ve nişanlısının astsubay olduğu belirtildi.

Cenaze namazına Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile aile yakınları katıldı.

Kız kardeşlerin yakınları, taziyelerini ileten Vali Serdengeçti'ye seslenerek, "Ne olur suçluları okullara sokmayın, Meclis'te karar alınsın, bizim çocuklarımız yandı, başkaları yanmasın" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Abdullah Turan(53) ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Espiye L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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