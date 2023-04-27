Giresun'da iki kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bulancak Sanayi Mahallesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından isimleri öğrenilemeyen 3 kişiden biri silahını çıkararak H.Z ve V.Ü'nün üzerine ateş açarak olay yerinden kaçtılar. Yaralanan H.Z ve V.Ü Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.