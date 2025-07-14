Giresun'da Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Giresun'da Boğulma Tehlikesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun'da serinlemek için denize giren Üzeyir Elmalı, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giresun merkeze bağlı Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde dün denize giren Üzeyir Elmalı, bir süre sonra boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Elmalı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti

Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık

Resmen açıkladılar: Dusan Tadic'e dev bir teklif yaptık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.