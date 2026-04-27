Giresun'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

GİRESUN'un Duroğlu beldesinde 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün öğle saatlerinde beldenin Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Tezer Akyol'a ait 2 katlı evde yangı çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının evin bacasından çıktığı tespit edildi.

Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin, yangına ilişkin sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Tekke Mahallesi Çukur Sokak'ta ikamet eden Akyol ailesinin evinde çıkan yangına Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve belediyemiz ekiplerince müdahale edilmiştir. Allah'a çok şükür can kaybı yaşanmamıştır. Çok geçmiş olsun diyorum. Allah daha kötülerinden korusun" ifadelerine yer verdi.

Yangına ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

