Giresun'da 16 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü

Giresun'da denizde şüpheli ölüm: 16 yaşındaki genç kız sahilde ölü bulundu

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan genç kız cesedi, ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kayalıkların arasında bir ceset gördü ve durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu tespit etti.

İlk incelemelerde, cesedin vücudunda morluklar dışında kesici veya delici yara izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Damla Nur Kavraz'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.