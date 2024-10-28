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Giresun'da 16 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü

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Giresun'un Görele ilçesinde sahilde bulunmuş halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'ın ölüm nedeni Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İlk incelemelerde morluklar dışında yara izine rastlanmazken, genç kızın bunalımda olduğu iddia edildi.

Giresun'da denizde şüpheli ölüm: 16 yaşındaki genç kız sahilde ölü bulundu

GİRESUN - Giresun'un Görele ilçesinde sahile vurmuş halde bulunan genç kız cesedi, ilk incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün akşam saatlerinde sahilde dolaşan vatandaşlar, Yeşiltepe Mahallesi'nde kayalıkların arasında bir ceset gördü ve durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 16 yaşındaki Damla Nur Kavraz'a ait olduğunu tespit etti.

İlk incelemelerde, cesedin vücudunda morluklar dışında kesici veya delici yara izine rastlanmadı. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan, Damla Nur Kavraz'ın liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği ancak bir bölüme yerleşememesi nedeniyle bir süredir bunalımda olduğu iddia edildi.

Giresun'da 16 Yaşındaki Genç Kızın Şüpheli Ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ÖZTÜRK - Yerel

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