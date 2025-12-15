Haberler

Öğrenciler analizleri yerinde gördü

Öğrenciler analizleri yerinde gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarı'nı ziyaret ederek laboratuvarın işleyişi ve gübre kullanımının önemi hakkında bilgi aldı.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarına Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundular.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Harun Dıraman eşliğinde bölüm öğrencileri Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını ziyaret ettiler. Ziyaret neticesinde laboratuvarın işleyişi, analiz metotları ve cihazların çalışma prensipleri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Ziyaretin ardından yapılan yazılı açıklamada ise "Tarımsal üretimin en önemli amaçlarından birisinin birim alandan alınan ürün miktarını artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek olduğu bu nedenle 'Doğru ve Dengeli Gübre Kullanımı' ile 'Uygun Miktarda Uygun Nitelikte' gübre kullanımının önem arz ettiği yönünde açıklamalarda bulunuldu. Yapılan bilimsel çalışmalara göre toprak analizine uygun gübrenin seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla verimde en az yüzde 50 artış sağlanabileceği, modern tarım tekniklerinin yanında doğru ve dengeli gübre kullanımının, hızla artan nüfusumuzun gıda ihtiyacını karşılaması bakımından büyük önem arz ettiği kaydedildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'ta çok büyük kayıplar verdiğimiz kent fena sallandı
Memura yapılacak zam için yeni hesap

Memurlar için yeni zam hesabı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Görüntüler yayınlandı

Güllü'nün oğlu camı kırıp gizlice eve girmiş! Bakın evden ne aldı
Taraftarlar endişeli! Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü

Fenerbahçe'nin rakibi adeta Barcelona'ya döndü
Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var

Ülke resmen felaketi yaşıyor! Uçuşlar iptal edildi, yüzlerce rötar var
Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! 17 kişi hayatını kaybetti

Mezuniyet dönüşü katliam gibi kaza! Çok sayıda genç hayatını kaybetti
Mehmet Akif Ersoy'un babası: Girdiği hücreden Yusuf Aleyhisselam gibi çıkacak

Mehmet Akif Ersoy'un babası konuştu! Oğlunu peygambere benzetti
Düşen doğum oranları sonrası Çin yönetimi 32 yıllık uygulamayı sonlandırdı

Erdoğan'ın "Savaştan tehlikeli" dediği gelişme Çin'i harekete geçirdi
Yüzyılın Konut Projesi'nde başvurular bitiyor, kura aşamasına geçilecek

Yüzyılın Konut Projesi'nde dört gözle beklenen aşamaya geçiliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış

Anne katili Tuğyan'ın bilinmeyenleri: Gizlice çocuk bile aldırmış
Tuğyan Gülter'in babası konuştu! 'Beni aradı' diyerek yaşananları anlattı

Tuğyan'ın babası konuştu! "Beni aradı" diyerek yaşananları anlattı
Jurasek'in kaçırdığı şut sonrası Sergen Yalçın'ın tepkisi olay oldu

Dün geceye damga vuran görüntü
Yakın dostu aktardı! İşte Gülşah Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri bunlar olmuş
Dünyaca ünlü otomotiv devi, 88 yıllık tarihinde ilk kez fabrika kapatıyor

88 yıl sonra bir ilk! Dünyaca ünlü otomotiv devi fabrikasını kapatıyor
title