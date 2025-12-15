Öğrenciler analizleri yerinde gördü

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğü Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarına Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundular.

Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Harun Dıraman eşliğinde bölüm öğrencileri Toprak ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarını ziyaret ettiler. Ziyaret neticesinde laboratuvarın işleyişi, analiz metotları ve cihazların çalışma prensipleri hakkında öğrencilere bilgi verildi. Ziyaretin ardından yapılan yazılı açıklamada ise "Tarımsal üretimin en önemli amaçlarından birisinin birim alandan alınan ürün miktarını artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek olduğu bu nedenle 'Doğru ve Dengeli Gübre Kullanımı' ile 'Uygun Miktarda Uygun Nitelikte' gübre kullanımının önem arz ettiği yönünde açıklamalarda bulunuldu. Yapılan bilimsel çalışmalara göre toprak analizine uygun gübrenin seçilmesi ve doğru bir şekilde kullanılmasıyla verimde en az yüzde 50 artış sağlanabileceği, modern tarım tekniklerinin yanında doğru ve dengeli gübre kullanımının, hızla artan nüfusumuzun gıda ihtiyacını karşılaması bakımından büyük önem arz ettiği kaydedildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR