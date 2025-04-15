GİBTÜ Bilim Söyleşileri Programı Başladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), bilimi toplumla buluşturmak ve genç nesillerde bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla kurduğu Bilim İletişimi Ofisi kapsamında hayata geçirdiği "GİBTÜ Bilim Söyleşileri" programının ilk etkinliğini gerçekleştirdi. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen ve ortaokul ile lise düzeyindeki öğrencilere yönelik olarak planlanan program, 12 ayrı söyleşiden oluşan kapsamlı bir bilim iletişimi girişimidir.

Programın açılış etkinliği, GİBTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Seçil Eroğlu tarafından, mezun olduğu Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi. Eroğlu, "Biyoteknoloji: Geleceği Şekillendiren Bilim" başlıklı sunumunda, genetik mühendisliği, CRISPR teknolojisi, yapay organlar, çevre dostu biyoplastikler gibi çağdaş konuları sade ve anlaşılır bir dille öğrencilere aktardı.

Etkinlikte yalnızca güncel bilimsel gelişmeler değil, bu gelişmelerin insanlık ve doğa üzerindeki etkileri, etik boyutları da tartışmaya açıldı. Öğrenciler interaktif sunum, görseller ve soru-cevap bölümleriyle bilimi yalnızca dinlemedi; düşündü, sorguladı, ilham aldı.

Bilimle dönüş: Mezun olduğu okulda ilham verdi

Etkinlik, Dr. Seçil Eroğlu için farklı bir anlam daha taşıyordu. Yıllar önce öğrencisi olduğu okulun sıralarına bu kez bir akademisyen olarak dönmek, genç zihinlere bilimle dokunmak anlamına geliyordu. Eroğlu, öğrencilerle hem kişisel akademik yolculuğunu hem de bilimin dönüştürücü gücünü paylaştı.

12 etkinlikle bilim yolculuğu

"GİBTÜ Bilim Söyleşileri" programı, 2025 yılı boyunca 12 farklı okulda, GİBTÜ'nün alanında uzman akademisyenleri tarafından yürütülecek. Her söyleşi, farklı bilimsel temaları merkeze alarak gençleri bilime yakınlaştırmayı, onları hem düşünmeye hem üretmeye teşvik etmeyi hedefliyor. Programın koordinatörlüğünü üstlenen GİBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bala, "Bilimsel farkındalık yalnızca kampüslerde değil, toplumun her alanında oluşmalı. Bu program, gençleri geleceğin bilim insanları olarak cesaretlendirmeyi amaçlıyor" dedi.

"YÖK vizyonuyla uyumlu, yerelde öncü bir uygulama"

GİBTÜ'nün bu programı, geçtiğimiz ay Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bünyesinde kurulan Bilim İletişimi Ofisi'nin "Bilim Kafe" adıyla başlattığı ulusal bilim iletişimi hareketiyle doğrudan örtüşüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın bilim iletişimi vizyonunu yansıtan şu sözler, GİBTÜ'nün bu alandaki kararlılığını da ortaya koyuyor: "Bilim iletişimini Türkiye'deki bilimsel bilgi tecrübesini, sadece ulusal sınırlarla değil, dünyayla paylaşmanın bir vasıtası olarak görmeliyiz."

Bu yaklaşımla, GİBTÜ'nün kendi bünyesinde kurduğu Bilim İletişimi Ofisi, üniversite-toplum etkileşimini sürdürülebilir, planlı ve kurumsal bir yapıya dönüştürüyor. GİBTÜ, bu yönüyle hem bilgiyi topluma taşıyan bir üniversite hem de ulusal bilim iletişimi vizyonunun bölgesel öncülerinden biri olarak konumlanıyor. - GAZİANTEP