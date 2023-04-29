Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gevaş'ta hayran bırakan gökkuşağı manzarası

Yerel Haberler

Gevaş'ta hayran bırakan gökkuşağı manzarası Van'ın Gevaş ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası görenleri hayran bıraktı.

Gevaş'ta hayran bırakan gökkuşağı manzarası

VAN - Van'ın Gevaş ilçesinde yağmurun ardından gökyüzünde oluşan gökkuşağı manzarası görenleri hayran bıraktı.

Gevaş ilçesinde belli aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini güneşe bıraktı. Güneşin kendini göstermesiyle gökyüzünde oluşan gökkuşağını görenler hem bu anın tadını çıkarmaya hem de cep telefonlarıyla ölümsüzleştirmeye çalıştı. Yağan yağmur sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde renk cümbüşü yaşandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Yerel

Gevaş Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title