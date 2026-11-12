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Gestaş, lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini iptal etti

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Gestaş, lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini iptal etti Haber Videosunu İzle
Gestaş, lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerini iptal etti
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Gestaş, lodos fırtınası nedeniyle 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tarifeli tüm feribot seferlerini iptal etti. İptal, Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın planlanan seferlerle yolcu ve araç taşımacılığını etkileyecek.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş firmasından yapılan açıklamada, 13 Kasım Cuma günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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