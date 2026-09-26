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Gestaş, Gökçeada'ya bazı seferlerin olumsuz hava nedeniyle iptal edildiğini duyurdu

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Gestaş, Gökçeada'ya bazı seferlerin olumsuz hava nedeniyle iptal edildiğini duyurdu
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Gestaş, olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. İptal kapsamında Kabatepe'den 07.00, 09.00 ve 11.00, Gökçeada'dan 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri yapılamayacak.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "27 Eylül Pazar Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00, 09.00 ve 11.00 Gökçeada'dan saat 07.00, 09.00 ve 13.00 seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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