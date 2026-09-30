Haberler

Gestaş, Gökçeada feribot seferlerinin bir kısmını olumsuz hava nedeniyle iptal etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gestaş, Gökçeada feribot seferlerinin bir kısmını olumsuz hava nedeniyle iptal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gestaş, olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Kabatepe-Gökçeada hattındaki iptaller, yarın feribotla Gökçeada'ya gitmeyi planlayan yolcuları etkileyecek.

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "01.10.2026 Perşembe (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında; Kabatepe'den saat 07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 21.00, Gökçeada'dan saat 07.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 21.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 116 sitede yayınlandı.
İzmir'de köpeğini tekmeleyen şahıs gözaltına alındı! Vicdanları yaralayan görüntü

İzmir'de vicdanları yaralayan görüntü!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeraltı'nın 2. sezon tarihi belli oldu! Yeni fragman seyirciyi kızdırdı

Yeraltı'nın yeni sezon fragmanı geldi! Seyircinin tepkisi Bozo'ya
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti

Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
Fenerbahçe 'Türk Haaland'ın peşinde! 1.95'lik golcü liste başında

Operasyon başlıyor! Fenerbahçe "Türk Haaland" için harekete geçti

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha

AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha