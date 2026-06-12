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Gerze'de sağlık personeline başarı belgesi

Gerze'de sağlık personeline başarı belgesi
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Sinop'un Gerze ilçesinde, Evde Sağlık, Yaşam ve Hasta Nakil Birimi personeli, özverili hizmetleri nedeniyle başarı belgesiyle ödüllendirildi. Kaymakam Yıldız Büyüker, törenle sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sinop'un Gerze ilçesinde, sağlık hizmetlerinde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıklardan dolayı Evde Sağlık, Yaşam ve Hasta Nakil Birimi personeli "başarı belgesi" ile ödüllendirildi.

Gerze ilçesinde halk sağlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan sağlık personeli ödüllendirildi. Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi Evde Sağlık, Yaşam ve Hasta Nakil Birimi çalışanları, vatandaşlara sundukları özverili ve fedakar hizmetler dolayısıyla başarı belgesine layık görüldü.

Başarı belgeleri, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker tarafından makamında düzenlenen törenle sağlık personeline takdim edildi. Tören esnasında çalışanlarla yakından ilgilenen Kaymakam Büyüker, sağlık hizmetlerinin her aşamasında büyük bir gayret ve şefkatle görev yapan personele teşekkürlerini iletti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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