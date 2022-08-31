Aydın haber! Germencik'te Büyük Zafer'in 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Germencik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen zafer kutlamaları kapsamında çok sayıda yurttaş Kültür Park Meydanı'nda toplandı. Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ile Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ellerinde Türk bayraklarıyla halkın coşkusuna ortak oldu. İlçedeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşünde dev Türk bayrağı açıldı. Halk konseriyle devam eden kutlamalara Germencikliler ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Bu ülkenin topraklarını ailemizi nasıl koruyorsak o şekilde koruyup sahiplenmeli yürekten hissetmeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte çocuklar, halk oyunu gösterisi yaptı. Başkan Öndeş, çocukların bayramını kutladı, fotoğraf çektirdi. Gecede, 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Turnuvası'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Turnuvayı birincilikle bitiren oyunculara madalyalarını Öndeş takdim etti. Gecede İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası da sahne alırken, solist Cevher Doğan'ın seslendirdiği eserler, dinleyicilerden beğeni topladı.

Günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Öndeş, Türk ulusunun 100 yıl önce büyük zulümlere ve zalimliğe uğradığını belirterek, şunları söyledi:

"BU MEMLEKETİN KIYMETİNİ BİLMELİYİZ"

"Germencik'in dağlarında ve ovalarında insanlarımız şehit edildi. Bakıldığı zaman 100 yıl çok uzak değil, yakın bir tarih ve o yüzden bu memleketin kıymetini bilmeliyiz. Bu ülkenin topraklarını ailemizi nasıl koruyorsak o şekilde koruyup sahiplenmeli yürekten hissetmeliyiz. Gençleri gördüğüm zaman karşımda hepsinin birer pırlanta, pırıl pırıl yüreklere sahip olduğunu görüyorum. Gençlerimiz geleceğimiz ve onlara büyük işler düşüyor. Bizim bizden başka dostumuz yok, gidecek yerimiz de yok ve o yüzden bu ülkeyi canımız pahasına koruyacak, sırt sırta omuz omuza olacağız. 100. yılda, Belediye Başkanı olarak karşınızda olmaktan çok mutluyum. Allah'a şükürler olsun bana bugünü nasip etti. Bu vesile ile bugün burada bu gurur dolu günü yaşamamızı sağlayan mavi gözlü dev Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm aziz şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, minnet duygularımı sunuyorum."