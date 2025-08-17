Germencik'teki Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım

Germencik'teki Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerinden Gazze'ye Yardım
Aydın'ın Germencik ilçesindeki Merkez Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, elde ettikleri harçlıkları Gazze'deki ihtiyaç sahibi çocuklar için bağışladı. İlçe Müftüsü, öğrencileri bu anlamlı yardım için tebrik etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Merkez Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, kurs boyunca kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları Gazze'ye ulaştırılması için İlçe Müftülüğü'ne teslim etti.

Germencik ilçesinde Yaz Kur'an Kursu'nda eğitim alan öğrenciler kendi harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi çocuklara destek olmak için Kurs öğreticisi Esra Sarıcan öncülüğünde yürütülen kampanya kapsamında bağış yaptı. İlçe Müftüsü Selman Coşkun makamında ağırladığı kurs öğreticisi ve öğrencilere teşekkür ederek, "Küçük yaşta paylaşmanın ve yardımlaşmanın güzelliğini öğrenen evlatlarımızla gurur duyuyoruz. Bu anlamlı davranış, milletimizin duyarlılığını ve gönül zenginliğini ortaya koyuyor" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
