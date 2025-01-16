Germencik'te Yeni Tarım ve Orman Müdürlüğü Binası İnşaatı Sürüyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapımı devam eden yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasında çalışmalar aralıksız sürüyor.

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü için yapımına başlanan yeni hizmet binasında çalışmalar sürüyor. 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenen yeni hizmet binası alanına giden İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ise bölgede incelemelerde bulundu. Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Altıntaş, Germencik İlçe Müdürlüğü personelimizin vatandaşlarımıza daha modern bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla inşaatına başlanılan ve 2025 yılı içinde bitirilmesi planlanan yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası inşaatında İlçe Müdürümüz İlknur Kavas ile birlikte incelemelerde bulundu" ifadeler yer aldı. - AYDIN