Germencik ilçe tarım yeni binasına kavuşuyor

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası inşaatı sürüyor. İl Müdürü Ayhan Temiz, şantiyede incelemelerde bulundu ve binanın 2025 yılında tamamlanarak hizmete açılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hizmet Binası'nın yapımı devam ediyor.

Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden devam eden çalışmalarla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Germencik İlçe Müdürlüğümüzün vatandaşlarımıza daha modern ve kaliteli bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla yapımı devam eden yeni hizmet binası şantiyesinde incelemelerde bulundu. Ziyarette İlçe Müdürümüz İlknur Kavas da eşlik ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yeni hizmet binamızın 2025 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Bu önemli yatırım, Germencik'e ve çiftçilerimize daha güçlü bir hizmet sunma vizyonumuzun bir parçasıdır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

