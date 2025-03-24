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Germencik Kaymakamlığı Personeli Serkan Özdemir Hayatını Kaybetti

Germencik Kaymakamlığı Personeli Serkan Özdemir Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık personeli Serkan Özdemir, rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in vefatı ailesi ve çalışma arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde kaymakamlık personeli Serkan Özdemir geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla tedavi gördüğü Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Germencik Kaymakamlığı personellerinden Serkan Özdemir (30) bir süre önce rahatsızlandı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Özdemir'in durumu ağırlaştı. Doktorların tüm çabalarına rağmen tedavilere yanıt vermeyen Özdemir hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in ölüm haberi ailesi ve çalışma arkadaşları olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Özdemir'in vefatı ile ilgili Germencik Kaymakamlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Kaymakamlığımızda çalışan kıymetli personelimiz Serkan Özdemir'i kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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