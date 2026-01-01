Kaymakam Doğru yeni yıla görevi başında girenleri unutmadı

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yılbaşı dolayısıyla görevleri başında bulunan emniyet, jandarma, hastane ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Yeni yıl gecesinde ilçede görev yapan personeli yalnız bırakmayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ziyaretleri kapsamında güvenlik güçleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastaneyi de ziyaret eden Doğru, tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretler sırasında seyahat eden vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Sultan Doğru, herkesin yeni yılını kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu. Görev başındaki personelin fedakarca çalışmasının önemine dikkat çeken Doğru, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. - AYDIN