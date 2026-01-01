Haberler

Kaymakam Doğru yeni yıla görevi başında girenleri unutmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yılbaşı dolayısıyla emniyet, jandarma, hastane ve itfaiye personelini ziyaret ederek yeni yıl kutlamasında bulundu ve çalışanlara teşekkür etti.

Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, yılbaşı dolayısıyla görevleri başında bulunan emniyet, jandarma, hastane ve itfaiye personelini ziyaret etti.

Yeni yıl gecesinde ilçede görev yapan personeli yalnız bırakmayan Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ziyaretleri kapsamında güvenlik güçleriyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hastaneyi de ziyaret eden Doğru, tedavi gören vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaretler sırasında seyahat eden vatandaşlarla da bir araya gelen Kaymakam Sultan Doğru, herkesin yeni yılını kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik temennisinde bulundu. Görev başındaki personelin fedakarca çalışmasının önemine dikkat çeken Doğru, özverili çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı

D-100 kara yolu İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Van'da 2 mahalleye çığ düştü! Kar altında kalan bir kişi kurtarıldı, 22 ev boşaltıldı

2 mahalleye çığ düştü! 1 kişi kar altında kaldı, 22 ev boşaltıldı
Astrolog Can Aydoğmuş'un Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu

Katıldığı programda Fenerbahçe için söyledikleri viral oldu
Okan Buruk, Filistin'e destek için Galata Köprüsü'nde düzenlenen yürüyüşe katıldı

Yılın ilk gününde soluğu Galata Köprüsü'nde aldı
Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor

Futbolseverlerin aylardır beklediği heyecan yarın başlıyor
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
45 yaşındaki Ronaldinho'dan hayranlarını büyüleyen performans

Tanıyabildiniz mi? 45 yaşında yaptıklarıyla büyüledi