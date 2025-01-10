Germencik Kaymakamı, Sosyal Yardım Projelerini İnceledi
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret ederek, vakfın yürüttüğü sosyal destek hizmetleri ve projeleri hakkında bilgi aldı. İhtiyaç sahiplerine sağlanan yardımların önemini vurguladı.
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru ilçedeki sosyal yardımların yürütülmesinden sorumlu olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret etti.
Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, ziyaret sırasında Vakıf Müdürü Güler Evrim Beydağ'dan vakfın yürüttüğü projeler ve yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Vakfın faaliyetleri ve sağlanan yardımlar hakkında yapılan bilgilendirmede, özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal destek hizmetlerinin önemine vurgu yapıldı. Kaymakam Doğru, vakfın katkıları ve gerçekleştirdiği projelerle ilçedeki dayanışma ve yardımlaşma anlayışının güçlendirildiğini belirtti. - AYDIN