Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası 2025'te Tamamlanacak

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası 2025 yılı içinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Aydın'ın Germencik ilçesinde vatandaşlara daha modern ve verimli hizmet sunulabilmesi için yapımına başlanan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binası hızla yükseliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Germencik İlçe Müdürü İlknur Kavas ile birlikte inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Temiz, yeni hizmet binasının 2025 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti. Modern tasarımı ve donanımıyla dikkat çeken yeni bina, hem personelin çalışma şartlarını iyileştirecek hem de ilçe halkına daha kaliteli hizmet verilmesini sağlayacak.

Konu ile ilgili Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Germencik İlçe Müdürlüğümüz yeni hizmet binasına kavuşuyor. İl Müdürümüz Ayhan Temiz, Germencik İlçe Müdürlüğü personelimizin vatandaşlarımıza daha modern bir ortamda hizmet verebilmesi amacıyla inşaatına başlanılan ve 2025 yılı içinde tamamlanması planlanan yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu" ifadeleri yer aldı. - AYDIN