Germencik Belediyesi Yol ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Germencik Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da temizlik ve çevre düzenlemesi faaliyetlerini de aralıksız devam ettiriyor.

Germencik Belediyesi'ne bağlı ekipler kentin birçok noktasında yol yapım onarım işlemlerini sürdürürken, temizlik, ağaç budama ile ilçenin daha yeşil görünüme kavuşması için bakımlarını da yapıyor. Ekipler kentin merkez ve kırsal mahallelerinde yüksek ağırlıkta araç geçişi ve zamana bağlı yıpranmalar nedeniyle zarar gören yolların güvenliğini ve konforunu arttırıyor. Şehir içindeki güzergahlarda da eş zamanlı olarak çalışma yürütüyor. Ekipler son olarak Park Mahallesi Nergiz Sokak, Nasuh Akar Sokak, Seyran Sokak, Camikebir Mahallesi Sevim Sokak ve Ortaklar Mahallesi Yedieylül Caddesi gibi önemli ve işlek güzergahlarda çalışma gerçekleştirerek konforlu bir ulaşım hizmeti sundu.

Tüm okulların bahçelerinde yoğun temizlik çalışması gerçekleştiren ekipler, mezarlıklar ve sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda da rutin temizlik işlemlerini sürdürüyor. Vatandaşların nefes aldığı ve keyifle vakit geçirdiği alanların bakımları da yapılırken, kentin parklarında ot biçimi, onarım, peyzaj gibi alanlarda da düzenli olarak çalışma yürütülüyor.

Daha modern ve daha güzel bir Germencik için çalıştıklarını ifade eden Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "İlçemiz genelinde rutin olarak kent estetiği, çevre düzenlemesi, temizlik ve ağaç bakımları olmak üzere ekiplerimiz ara vermeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Tüm mahallelerimizde düzenli olarak bu gibi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Eş zamanlı olarak fen işleri ekiplerimizle ilçemizin birçok noktasında çeşitli sebeplerden dolayı bozulan yolları yeniliyor, vatandaşlarımızın talebi üzerine önemli ve işlek güzergahlarda araç ve yaya ulaşımlarının daha konforlu ve güvenli hale getirmek için de hassasiyetle çalışıyoruz. Daha modern ve daha güzel bir Germencik için tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte ilçemize hizmet sunmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti. - AYDIN