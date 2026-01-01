Haberler

Guinness rekortmeni judocu kar sevincini 20 geri taklayla kutladı

Güncelleme:
Samsun'un Terme ilçesinde geri takla rekorunu elinde bulunduran Osman Ismak, etkili kar yağışı sırasında 20 geri takla atarak sevincini gösterdi. Vatandaşlar, Ismak'ın gösterisine ilgiyle tanıklık etti.

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan ve geri takla rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Osman Ismak, ilçede etkili olan kar yağışının sevincini 20 geri takla atarak kutladı.

Terme'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı vatandaşlara renkli görüntüler yaşattı. Geri takla alanında Guinness Rekoru sahibi olan Osman Ismak da kar yağışını fırsat bilerek yaptığı gösteriyle dikkat çekti. Karla kaplanan alanda art arda 20 geri takla atan Ismak, çevrede bulunan vatandaşların ilgisini topladı.

Kar yağışını çok sevdiğini belirten Osman Ismak, "Terme'de kar yağışını görünce sevincimi bu şekilde göstermek istedim. Spor benim yaşam biçimim" dedi. - SAMSUN

