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Geri Gönderme Merkez Müdürleri Ankara'da üç gün süren istişare toplantısında buluştu

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Geri Gönderme Merkez Müdürleri Ankara'da üç gün süren istişare toplantısında buluştu
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İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir ve Göç İdaresi Başkanı Yazıcı'nın katılımıyla Ankara'da üç gün süren Geri Gönderme Merkez Müdürleri Toplantısı yapıldı. Toplantıda merkezlerdeki iş ve işlemlerin geliştirilmesi, uygulama birliği ve kurumsal kapasitenin artırılması ele alındı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ve Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'nın katılımıyla Geri Gönderme Merkez Müdürleri İstişare Toplantısı yapıldı.

Ankara Gölbaşı'ndaki Vilayetler Evi'nde üç gün süren toplantı, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı'nın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Yardımcıları Ramazan Seçilmiş ve Murat Karakaya, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Türköz, Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükikiz ile Rehberlik ve Denetim Başkanı Zafer Öz'ün katılımıyla sunum ve istişare oturumları gerçekleştirildi. Göç İdaresi Başkanlığınca düzenlenen toplantıdaki oturumlarda, geri gönderme merkezlerinde yürütülen iş ve işlemlerin geliştirilmesi, uygulama birliğinin güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Kapanış konuşmasını yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Türkiye'nin göç yönetimi politikalarının hukuki, insani ve vicdani bir anlayışla ülkemizin medeniyet değerleri doğrultusunda yürütüldüğünü belirterek, insan odaklı yaklaşımın sahadaki tüm çalışmaların temelini oluşturduğunu vurguladı.

Toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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