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Gerede'de hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına 1982 model aracını bağışladı

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Gerede'de hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına 1982 model aracını bağışladı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatı için 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen araç, hayır amaçlı müzayedeyle satılacak ve geliri caminin inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde ismini açıklamak istemeyen hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına destek olmak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. Gelin gibi süslenen araç, hayır amaçlı müzayedeyle satışa sunulacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir hayırsever, Hacı Sadık Camii inşaatına katkı sağlamak amacıyla 1982 model aracını cami derneğine bağışladı. İsmini açıklamak istemeyen hayırsever tarafından bağışlanan araç, Gerede Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenmeye başlandı. Hayır amaçlı müzayedeyle satışa çıkarılacak aracın gelirinin, Hacı Sadık Camii'nin inşaatı ve ihtiyaçları için kullanılacağı belirtildi. Araca talip olmak ve müzayede hakkında bilgi almak isteyen vatandaşların Gerede İlçe Müftülüğü veya Hacı Sadık Camii Derneği ile iletişime geçebileceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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